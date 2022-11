Rano czy wieczorem? Kiedy najlepiej myć włosy?

Jak często myć włosy? To pytanie spędza sen z powiek milionom kobiet na całym świecie. Codziennie? Raz w tygodniu? Ilu specjalistów, tyle opinii, a naukowcom nie udało się jeszcze rozwiązać tego sporu. Jednak wszyscy zgodni są co do tego, o jakiej porze dnia najlepiej jest myć głowę. Lepsza jest poranna pielęgnacja czy wieczorny rytuał? Odpowiedź może cię zaskoczyć.