Ratajkowski na planie serialu. Wystroiła się w jortsy

Emily Ratajkowski jest jedną z najbardziej pożądanych modelek w branży. Ale nigdy nie chciała ograniczać się jedynie do sesji zdjęciowych i pokazów mody. Wydała książkę, prowadziła podcast, a teraz, jak się okazuje, sprawdza się również w roli aktorki. Dostała bowiem drugoplanową rolę w nowym serialu komediowym Leny Dunham pt. "Too Much", który trafi na Netfliksa.