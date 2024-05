MET Gala 2024: Ratajkowski stanęła w prześwitującej sukni. Opcja tylko dla odważnych

MET Gala, czyli jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie mody już za nami. O zaproszeniu skrycie marzy wiele gwiazd. W tym roku w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku nie mogło zabraknąć Emily Ratajkowski. Modelka wybrała na tę okazję odważną kreację. Do zdjęć pozowała w "nagiej" sukience.

MET Gala 2024 przeszła już do historii. Na tegorocznej imprezie w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku zjawili się m.in.: Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Zendaya, Sydney Sweeney i Emily Ratajkowski, na którą zwróciłyśmy szczególną uwagę. Swoją odważną kreacją "rozbiła bank" i zachwyciła zgromadzonych. Modelka nawiązała oczywiście do motywu przewodniego.

MET Gala to z pewnością to najważniejsza impreza dla świata mody. Co roku odbywa się w pierwszy poniedziałek maja w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Na specjalne zaproszenie Anny Wintour, redaktorki naczelnej amerykańskiego "Vogue’a", pojawiają się tam najpopularniejsi celebryci.

To również okazja do zbierania funduszy na cele charytatywne. Hasło przewodnie, do którego nawiązywały stylizacje gości tegorocznej gali, to "The Garden of Time" ("Ogród czasu"). MET Gala to również inauguracja wystawy w muzeum. W 2024 roku nosi tytuł nosi tytuł "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody".

MET Gala 2024: Emily Ratajkowski w "nagiej" sukience

Emily Ratajkowski często wybiera kontrowersyjne stroje, o których później huczy cała branża mody. Przełamuje konwenanse i lubi eksperymentować z odważnymi stylizacjami. Tak było i tym razem. Jak zinterpretowała temat dress code'u MET Gali?

Modelka wybrała na tę okazję prześwitującą suknię vintage od Versace. Kreacja pokryta srebrnymi kryształkami i cekinami błyszczała w blasku fleszy. Na słynnych schodach przyciągała spojrzenia, nie pozostawiając zbyt wiele wyobraźni. Zdaje się, że modelka celowo nie włożyła bielizny.

Dopasowana suknia z długimi rękawami podkreśliła perfekcyjną sylwetkę Emily Ratajkowski. Furorę zrobiły nie tylko odkryte plecy, ale i długi tren, który sunął po ziemi za modelką. Uzupełnieniem były eleganckie sandały na obcasie oraz złote kolczyki.

Jak oceniacie tę stylizację? Jedno jest pewne. Kreacja Emily Ratajkowski to opcja tylko dla odważnych. Znów będzie o niej głośno!

