Ratownicy medyczni na kwarantannie. "Przez głupotę osoby wzywającej karetkę"

Akcja #NieKłamMedyka. Mów prawdę

"Wystarczyło powiedzieć prawdę" – pisze ratownik. I wyjaśnia, że to pozwoliłoby na zastosowanie innej procedury. Aktualnie ratownicy oprócz tego, że są na przymusowej kwarantannie, co najważniejsze nie mogą udzielać pomocy chorym i poszkodowanym. Pamiętajmy, że ludzie nie potrzebują pomocy tylko i wyłącznie z powodu koronawirusa.

"Ratowników jest kilkunastu, a ludzi w powiecie około 60 tys. I tylko 2 karetki" – tłumaczy Łukasz Grycman. Jeżeli kolejny zespół zostanie wyeliminowany z pracy przez nieodpowiedzialność ludzi, nie będzie miał kto przyjechać do potrzebujących. "Ludzie chorują, wypadki będą, koronawirus nie jest jedynym zagrożeniem! My czekamy w kwarantannie na wynik testu pacjenta, oby był negatywny" – pisze na koniec ratownik i apeluje, aby przyłączyć się do akcji #NieKłamMedyka.