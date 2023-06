Ratownicy mówią o pladze. Wskazują grzechy główne Polaków nad wodą

Śmierć na różowym flamingu

Ratownicy wskazują jeszcze jedną przyczynę zgonów pod wodą... - Najwięcej wypadków jest na "dziwnych sprzętach pływających" - mówi Marek Jasiński. - Materace do spania, łabędzie, flamingi, dmuchane ananasy. To nie jest sprzęt pływacki, ani tym bardziej ratunkowy. Służy do wypoczynku na plaży, a nie w wodzie. Ludzie twierdzą, że jak materac jest napompowany, to może być tratwą morską. A wystarczy otworzyć korek lub spaść z materaca. Widziałem setki takich sytuacji. Osoba, która nie umie pływać, nie jest w stanie na tego dmuchańca wrócić. Wystarczy podmuch wiatru, a przedmiot zaczyna uciekać. To jest kwestia kilku sekund, zanim taka osoba zacznie się topić.