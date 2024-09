Reaguje na słowa o relacji z Nowickim. "Odcinam się od przeszłości"

"Kiedy Łukasz i Olga przygotowywali listę swoich gości, dla obojga było oczywiste, że nie może na niej zabraknąć byłej żony. Nie miał wątpliwości, że Halina powinna móc przyjeżdżać do Albanii, kiedy tylko będzie miała na to ochotę. Bo przeszłość zostawili za sobą i towarzyszą im bardzo pozytywne emocje" - napisano w "Życiu na gorąco".

To wywołało spore emocje u Haliny Mlynkovej, która odcina się od spekulacji i łączenia ją z Łukaszem Nowickim. Z tego względu opublikowała oświadczenie na Instagramie.

Oświadczenie Haliny Mlynkovej wywołało niepewność co do prawdziwej relacji jej i Łukasza Nowickiego. Artystka nie wypowiada się publicznie na temat byłego męża.

