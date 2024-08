Musiała zmienić dom. Wszystko przez paparazzi

Halina Mlynkova niedawno udzieliła szczerego wywiadu portalowi "Co za Tydzień", w którym podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat blasków i cieni życia w show-biznesie. W rozmowie z Anną Pawelczyk-Bardygą artystka otworzyła się na temat trudnych momentów swojej kariery.

Artystka zaznaczyła, że na początku jej kariery świat paparazzi wyglądał zupełnie inaczej. "To się cały czas zmienia. Ja przeżyłam świat przed paparazzi, ponieważ była tylko jedna gazeta, nie było konkurencji. Pamiętam, jak weszły te wszystkie gazety i myślałam sobie: oho, i skończyło się spokojne życie. I rzeczywiście się skończyło — wspominała artystka.

Wokalistka martwi się o młodsze pokolenie artystów. "Jest to nowa odsłona życia prywatnego. Na szczęście mam spokój i trzymam kciuki za wszystkich młodych, żeby się odnaleźli i nie mieli żadnych perturbacji. Chociaż czy chcemy, czy nie chcemy, one w pewnym momencie zawsze przyjdą."

Dziennikarka zapytała również gwiazdę o to, co poradziłaby sobie samej, gdyby mogła cofnąć się w czasie. "Żeby uważała na facetów - stwierdziła żartobliwie Halina. "A zawodowo, mówiąc szczerze, jestem zadowolona" - dodała.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl