Rebel Wilson poszła w ślady Adele. Aktorka jest na diecie SIRT

Rebel Wilson skradła serca fanów na całym świecie nie tylko dzięki talentowi aktorskiemu, ale również pozytywnemu podejściu do życia. Aktorka zawsze podkreślała, że nie wstydzi się swojej nadwagi i akceptuje swoje mankamenty.

Jednak w tym roku Rebel Wilson doszła do wniosku, że warto bardziej zadać o swoje zdrowie, a pozbycie się nadwagi jest pierwszym krokiem do tego. W związku z tym aktorka od kilku miesięcy intensywnie ćwiczy pod okiem trenerów. Warto zaznaczyć, że robi to aż sześć razy w tygodniu.