Recenzja Roidmi EVA: Zamiatanie, mopowanie i mycie w jednym robocie

Roidmi EVA posiada jeszcze jedną przewagę nad zwykłymi urządzeniami do automatycznego czyszczenia podłóg. Jest nią bardzo żywotna bateria oraz integracja z aplikacją sterującą w smartfonie. Akumulator ma pojemność 5200 mAh, co pozwala na ciągłą pracę przez ponad 6 godz. oraz oczyszczenie 250 mkw. powierzchni bez konieczności ładowania. Ten robot posprząta całe mieszkanie, zanim będzie potrzebował uzupełnić zapas energii. Nie trzeba się o niego martwić, bo zawsze pozostawi sobie rezerwę mocy na powrót do stacji bazowej, a gdy naładuje się do poziomu 80 proc., powróci do przerwanych czynności sprzątających. Samo ładowanie baterii do pełna zajmuje 4 godz. i 40 min.