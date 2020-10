Red Lipstick Monster, czyli Ewa Grzelakowska-Kostoglu ma koronawirusa. Nagrała wideo, w którym opowiada, jak się czuje

"Mam koronawirusa" – zaczęła swój ostatni film na youtube.com blogerka. "Chcę wam powiedzieć, jak to wygląda, jak to jest, jak wyglądają procedury, bo jak sobie pomyślałam, to chciałabym obejrzeć takie filmy i wiedzieć co miałabym robić, jak by mi się to przytrafiło" – powiedziała Ewa Grzelakowska-Kostoglu. Dodała, że jest osobą, która bardzo mocno przestrzega rządowych zaleceń, chodzi w masce, a dezynfekcja rąk jest dla niej rzeczą naturalną.