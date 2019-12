WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Reese Witherspoon pokazała zdjęcie z córką. "Babski wypad na miasto" Święta i okres je poprzedzający to magiczny czas pełen spotkań z najbliższymi. Reese Witherspoon wykorzystała wieczór przed Wigilią, tuż przed gorączką przygotowań, na to, żeby wyskoczyć na miasto z córką, Avą Phillippe. Wcale nie wyglądała jak jej matka! Reese Witherspoon ma już 20-letnią córkę, to Ava Elizabeth Phillippe (ONS/Instagram.com) Reese Witherspoon na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcie z 20-letnią córką. "Babski wypad na miasto z moją ulubioną córką! (Okej, jest moją jedyną córką, ale zawsze)" - napisała w opisie fotografii. Trzeba przyznać, że Ava Phillippe, córka aktorki i jej pierwszego męża Ryana Phillippe'a, jest jak wierna kopia mamy. Trudno je odróżnić! Oprócz tego, że mają uderzająco podobną urodę, to obie na wieczorny wypad założyły czerń, a na ustach miały czerwoną szminkę. Reese Witherspoon i córka Ava Phillippe "O mój Boże, jakie piękne bliźniaczki", "bliźniacze piękności" - komentowali fani aktorki. Jedna z obserwatorek Witherspoon uznała, że jej córka jest perfekcyjną kombinacją jej i Ryana. To wywołało dyskusję. Niektórzy uważali, że zdecydowanie bardziej jest podobna do mamy. Inni byli za tym, że wszystkie cechy odziedziczyła po tacie. A wy jak uważacie? Do kogo jest bardziej podobna?