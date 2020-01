Regeneracja płytki po przejściach. Jak dbać o zniszczone paznokcie?

Piękne i zadbane paznokcie to wizytówka praktycznie każdej kobiety. Niestety zbyt częsta stylizacja za pomocą lakierów hybrydowych niszczy strukturę płytek paznokciowych. Jeśli borykasz się z podobnymi problemami, powinnaś jak najszybciej zadbać o zniszczone paznokcie. Zobacz, w jaki sposób skutecznie zregenerować płytki po przejściach.

Piękne paznokcie są wspaniałą wizytówką zadbanych dłoni (iStock.com, Fot: uriyzhuravov)

Choć wiele kobiet regularnie uczęszcza do kosmetyczki w celu uzyskania perfekcyjnego manicure hybrydowego, to większość z nich zapomina o skutkach ubocznych. Zbyt częste korzystanie z tego typu zabiegu kosmetycznego może doprowadzić do osłabienia oraz uszkodzenia płytek. Hybrydy co prawda same w sobie nie są niebezpieczne, lecz ściąganie ich mechanicznym sposobem, niestety bezpośrednio wpływa na stan wierzchniej warstwy paznokci.

Regeneracja paznokci – ochrona płytki

Pierwszym krokiem w regeneracji zniszczonych paznokci jest zabezpieczenie płytek przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Staraj się unikać zbyt częstego używania zmywacza z acetonem oraz odżywek z formaldehydem – nakładanie substancji zawierającej ten szkodliwy składnik może doprowadzić nawet do oddzielenia płytki od macierzy! Paznokcie po hybrydzie są znacznie osłabione, dlatego musisz korzystać wyłącznie z delikatnych produktów. Zakładaj rękawiczki ochronne podczas wykonywania prac domowych, aby zabezpieczyć dłonie i paznokcie przed detergentami. Szybszą regenerację płytki zapewnisz również dzięki częstszemu aplikowaniu kremu do rąk, najlepiej po każdym myciu.

Regeneracja paznokci – dodatkowe nawilżenie

Co prawda, w sklepach kosmetycznych i drogeryjnych znajdziesz cały wachlarz odżywek do paznokci, ale nie traktuj ich jako cudowny środek. Paznokcie są bardzo trudne w pielęgnacji, więc stosując odżywki, jedynie zadziałasz na powierzchnię płytek. Jeśli zależy ci na wzmocnieniu paznokci, a także chcesz zadbać o ich zdrowy wzrost i kondycję, koniecznie zdecyduj się na odżywki posiadające w swoim składzie oleje roślinne, olejek rycynowy oraz witaminy A i E. Nie zapomnij o dogłębnym nawilżeniu i odżywaniu skórek wokół paznokci, bo to one mają bezpośredni związek z ich przyrostem.

Regeneracja paznokci – zdrowe suplementy

Dobrze natłuszczone paznokcie są bardziej elastyczne i mniej podatne na uszkodzenia. Jednak same odżywki do paznokci nie wystarczą w walce o ich regenerację, więc zadbaj o dodatkową suplementację. Wprowadź do diety produkty bogate w żelazo, wapń, cynk oraz witaminy, a także zadbaj o nienasycone kwasy tłuszczowe, które także wpływają na stan paznokci. Regeneracja płytki przyniesie jeszcze lepsze efekty, gdy zaczniesz łykać suplementy ze skrzypem polnym i biotyną.

Regeneracja paznokci – skuteczny zabieg