Relaks godny salonu SPA w domu. To takie proste (i przyjemne!)

Podczas wizyt w drogeriach chętnie sięgamy po aromatyczne żele i płyny do kąpieli, często zupełnie pomijając sole. Tymczasem to właśnie w pachnących kryształkach tkwi sekret udanego relaksu w wodzie. Rozpuszczając się w wannie, sól uwalnia nie tylko cudowny zapach, ale też minerały i aktywne składniki pielęgnujące. W zależności od potrzeb, możemy wybrać sól, która pobudzi nasz organizm do działania, wyciszy po ciężkim, męczącym dniu, odżywi i ujędrni ciało, a także poprawi krążenie i koloryt skóry. W szerokiej gamie soli do kąpieli znajdziemy warianty o właściwościach antycellulitowych, odmładzających i nawilżających. Idealna kąpiel z dodatkiem soli to taka, kiedy po wyjściu z wanny czujemy się zrelaksowane, a nasza skóra jest przyjemnie gładka i miękka. Sól w przeciwieństwie do płynów i olejków, zwiera cenne, organiczne minerały. Sięgaj po ten produkt do woli – umysł i ciało ci za to podziękują.