Remontowała dom z Dowbor. Teraz apeluje do widzów

"Głuchoty nie widać". Aktorka apeluje do widzów

- Kamila, choć pozornie niczym nie różni się od zwyczajnej nastolatki, ma w sobie bagaż wielu doświadczeń. Boryka się z nimi każdego dnia samotnie i z pokorą. Znam to uczucie, dlatego tak bardzo empatyzuję z Kamilą, która dzięki programowi "Nasz nowy dom" będzie mogła choć na chwilę zdjąć z ramion obowiązki, jakie ją na co dzień przerastały. (...) Wierzę, że w nowych warunkach znajdzie siłę, by rozwinąć skrzydła i pofrunąć wysoko - przyznała Bończyk.