Renesans mobilnego gamingu! Odkryj przenośną konsolę MSI Claw A1M

Rynek gier wideo nieustannie ewoluuje - pojawiają się nowe trendy, które kształtują przyszłość tej dziedziny rozrywki. Przez ostatnie lata mocno rozwinął się sektor gier mobilnych. Dzisiaj na smartfonach czy tabletach grają nie tylko dzieci, ale i ich rodzice, a nawet dziadkowie.

Dużą popularnością cieszą się gry casualowe, które charakteryzują się prostą mechaniką, niskim progiem wejścia i krótkimi sesjami rozgrywki. Wyszukiwanie obiektów, dopasowywanie elementów, hodowanie warzyw w wirtualnym ogródku – tego rodzaju produkcje trafiają do szerokiego grona odbiorców, którzy nie są zagorzałymi graczami, ale lubią od czasu do czasu się rozerwać.

Nikogo nie dziwi już fakt, że na mobilnych urządzeniach można zagrać w gry z gatunków takich jak strategie, symulatory czy strzelanki, które dotąd kojarzono z komputerami PC albo stacjonarnymi konsolami. Coraz częściej znane marki decydują się wydawać mobilne wersje swoich hitów, a dzięki szybkiemu internetowi i usługom streamingu da się zagrać w bardziej wymagające gry nawet na słabszym sprzęcie.

I o ile do takiego okazjonalnego, kilkuminutowego grania smartfony wspaniale się sprawdzają (w końcu mamy je zawsze pod ręką), to nie da się ukryć, że na dłuższą metę nie zdają egzaminu. Na szczęście istnieje urządzenie, które stanowi dla nich doskonałą alternatywę. I nie, nie jest to laptop, na którym nie zagramy sobie przecież wygodnie w samochodzie czy samolocie.

Brak gniazdka? To już nie problem

Zbliża się majówka, a po niej wakacje, czyli długo wyczekiwany okres wypoczynku i podróżowania. Co oczywiste, wielu z nas nie chce zabierać w podróż połowy posiadanego dobytku. Dotyczy to także sprzętu elektronicznego. Torba z laptopem zajmuje sporo miejsca, więc zwykle ograniczamy się do smartfona. Ale używamy go do wielu rozmaitych czynności – korzystamy z nawigacji, czatujemy, robimy zdjęcia, oglądamy filmy. Każdy wie, że w trakcie wypadów bateria w smartfonie potrafi wyczerpać się w najmniej odpowiednim momencie.

Zwykle musimy więc wybierać – albo oszczędzamy telefon i rezygnujemy z typowo rozrywkowych czynności, by wystarczyło baterii na te najpraktyczniejsze funkcjonalności, albo po prostu polujemy na wolne gniazdko. Potrzebę oszczędzania baterii trudniej wytłumaczyć dzieciom, które w trakcie długich podróży zwyczajnie się nudzą. Jeżeli chcemy uniknąć sytuacji, kiedy dziecko, któremu właśnie padła komórka, obraża się, że nie może teraz robić zdjęć czy oddalać się samodzielnie, bo nie będziemy mieć z nim kontaktu, warto postawić na inne, nowoczesne rozwiązanie.

Przenośna konsola MSI Claw A1M to sprzęt, który służy do jednego celu – ma zapewnić użytkownikowi rozrywkę. Dzięki sporemu akumulatorowi dziecko może na niej grać przez całą podróż bez ryzyka, że będzie musiało nagle przerwać zabawę. To jednak nie jedyne zalety urządzenia w kontekście podróżowania. MSI Claw A1M nie tylko zachwyca kompaktowymi wymiarami, które pozwalają na bezproblemowe schowanie urządzenia w plecaku, ale również niezwykle niską wagą! Zaledwie 675 g – to niewiele więcej niż półlitrowa butelka wody! Dzięki temu konsolę możesz zabrać ze sobą wszędzie, nawet na pieszą wycieczkę, bez obawy o obciążenie pleców.

Granie bez kompromisów

Pewnie nieraz zdarzyło ci się odczuwać ból kciuków i nadgarstków podczas intensywnego czatowania z kimś na smartfonie albo dłuższych sesji gamingowych. Dotykowe ekrany są intuicyjne, ale budowa tabletu czy smartfona nie jest ergonomiczna. Konsola MSI Claw A1M rozwiązuje ten problem – choć również ma dotykowy wyświetlacz, to cała konstrukcja urządzenia została odpowiednio wyprofilowana.

Dłonie układają się na niej w sposób naturalny, niezależnie od ich wielkości, a aktywacja spustów nie wymaga użycia dużej siły. Umieszczone w konsoli triggery i joysticki wykorzystują przy tym efekt Halla, co znacznie wydłuża ich żywotność – nie ma obawy, że po kilkuset maratonach grania sprzęt zacznie gorzej reagować na intencje użytkownika.

Wisienką na torcie dla zaawansowanych graczy są umieszczone na pleckach dwa przyciski makro, które można w łatwy sposób zaprogramować, by ułatwić sobie sterowanie w niektórych grach.

Największą zaletą tej konsoli jest jednak jej uniwersalność. Ponieważ działa na Windowsie 11, a jej podzespoły zapewniają wysoką wydajność, bez problemu uruchomią się na niej gry znane z PC! Teraz dziecko może spakować do plecaka konsolę i cieszyć się swoimi ulubionymi tytułami w dowolnym miejscu na świecie. To ogromna swoboda i zarazem ulga dla rodziców, którzy nie muszą myśleć o tym, czy dana gra ruszy na nowym sprzęcie.

A jak gdyby tego było mało, MSI Claw A1M jest jedyną przenośną konsolą, która oferuje dodatkowo bibliotekę mobilnych gier z Androida.

Modny i nowoczesny prezent dla dziecka

Zbliżający się sezon komunijny sprzyja poszukiwaniom wyjątkowych prezentów i w tym kontekście konsola MSI Claw A1M powinna być strzałem w dziesiątkę. Po pierwsze, to urządzenie nie przypomina w niczym zabawki, którymi pociechy szybko się nudzą albo z nich wyrastają. Wręcz przeciwnie – ma gamingowy look i futurystyczne, kolorowe podświetlenie, które dodatkowo można spersonalizować. To sprzęt, który z pewnością wzbudzi uznanie zarówno u młodszych graczy, jak i nastolatków.

Po drugie, urządzenie MSI pozwala grać w trybie wieloosobowym, co sprzyja integracji społecznej i budowaniu więzi z rówieśnikami. Dzieci mogą wspólnie się bawić i zdrowo z sobą rywalizować, nie będąc przy tym przykutym do jednego miejsca w domu.

Po trzecie zaś, pamiętajmy, że dzięki szerokiej gamie tytułów z różnych gatunków taka konsola nie tylko bawi, ale też rozwija dziecko na wiele sposobów – ćwiczy logikę, zdolność strategicznego myślenia, wyobraźnię, refleks, koordynację ruchową, precyzję, pamięć i koncentrację, a więc umiejętności przydatne w codziennym życiu.

Warto dodać, że w sprzedaży jest także zestaw dedykowanych akcesoriów, który pomoże nam ochronić sprzęt. Pokrowiec zadba o bezpieczeństwo przechowywania konsoli w trakcie podróży, a dzięki praktycznym przegródkom na kable i karty microSD unikniemy bałaganu w plecaku czy torbie. W komplecie znajdziemy także hartowane szkło na ekran oraz smycz i brelok do kluczy.

Do 31 maja można zakupić konsolę MSI Claw A1M w nowej, atrakcyjniejszej cenie (3099 zł w przypadku wariantu z procesorem Intel® Core™ Ultra i5 lub 3499 zł za model z procesorem Intel® Core™ Ultra i7). Dodatkowo w promocji producent dorzuca cyfrowe prezenty: kod do gry "Skull and Bones" z zestawem Mitycznej Bestii (o wartości 60 USD), 30-dniowy kod na abonament Game Pass oraz 7-dniowy kod do bezpłatnej wersji Ubisoft+*. Dzięki nim od razu po zakupie konsoli będzie można rzucić się w wir wirtualnych zmagań.

MSI Claw A1M to idealny prezent na komunię, urodziny lub inne okazje. Konsola z pewnością zapewni wiele godzin radości i rozrywki każdemu dziecku, a dorosłych przekona do tego, że mobilność nie musi się wiązać już z żadnymi ograniczeniami.

* Promocja ograniczona w czasie. Regulamin i warunki promocji dostępne na stronie MSI.

