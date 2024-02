Retinoidy – klucz do pięknej cery

Na tle innych retinoidów H10 i HPR wyróżnia stabilność, dzięki której oba związki są odporne na wysoką temperaturę, światło i utlenianie. Ryzyko wystąpienia podrażnień, przesuszeń czy zaczerwienień w ich przypadku jest minimalne, dlatego też w odróżnieniu od innych retinoidów włączenie serum i kremu Mokosh do swojej pielęgnacji nie wymaga budowania tolerancji. Wyjątkiem jest skóra bardzo wrażliwa, w takim przypadku warto wykonać test na fragmencie skóry, lub wprowadzać nowe kosmetyki stopniowo, stosując je co kilka dni. Retinol H10 wyróżnia także to, że można stosować go na dzień.