Rezygnują z urlopu w wakacje. "To był koszmar"

Chociaż para kocha góry i to ich ulubiony kierunek wakacyjny, od niedawna zaczęła też jeździć nad morze. - Przyznaję, że bardzo długo trzymałam się z dala od Bałtyku. Dawno temu pojechaliśmy z córką na wakacje i od tamtej pory niezbyt dobrze mi się kojarzył - pamiętam, że mieszkaliśmy w typowym wczasowym domku, a koło nas była grupa znajomych, którzy co wieczór rozkręcali imprezy, puszczali muzykę na cały regulator. Zresztą nie byli jedyni, wiele osób w ośrodku lubiło taki styl spędzania czasu. A w ciągu dnia na plaży masa ludzi, hałas... Może to kwestia wieku albo osobowości, ale ja po prostu nie umiem wtedy odpocząć. Nie lubię też takiego typowego leżenia na plaży i "smażenia się" - tłumaczy Anna.