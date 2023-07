"Na plaży to plaga". Ratowniczki WOPR biją na alarm

Innym problemem jest beztroska rodziców. - Folgują sobie, rozkładają parawan i nie patrzą, co się dzieje. Tymczasem z dzieckiem na plaży trzeba mieć oczy dookoła głowy. Tłum, parawany są do siebie bardzo podobne, dziecko wbiega do wody i wybiega – w takiej sytuacji niewiele potrzeba, żeby straciło orientację. Często rodzice krzyczą na dziecko, kiedy już się znajduje - pamiętam matkę, która płacząc, wydzierała się na córkę: "gdzie ty poszłaś?!". Nie wytrzymałam, powiedziałam, że to ona jest odpowiedzialna za dziecko, a nie na odwrót i powinna mieć pretensje do siebie, a nie do niego. Wystarczy, że się zgubiło, to wystarczający stres - podkreśla z kolei Zdyb.