Rita Wilson została wyleczona z koronawirusa. Kieruje do fanów wzruszający wpis

Rita Wilson dzieli się z fanami swoimi przeżyciami

"Ta data, 29 marca, to dla mnie czas wielkiego szczęścia. Byłam na Broadwayu z Larrym Davidem i grałam w jego sztuce Fish in The Dark, nim zdiagnozowano u mnie raka piersi. 29 marca podsumowuje pięć lat bez braku nowotworu po podwójnej mastektomii. Jestem bardzo wdzięczna za swoje zdrowie lekarzom, pielęgniarkom oraz rodzinie i przyjaciołom, którzy pomogli mi przejść przez ten trudny czas. Jestem również wdzięczna wam, internetowym znajomym, którzy wspierali mnie optymizmem i swoimi modlitwami".