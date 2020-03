Tom Hanks i Rita Wilson mają koronawirusa. Ich syn Chet zabrał głos

Tom Hanks poinformował, że on i jego żona Rita Wilson, przeszli pozytywnie testy na obecność COVID-19. Chet Hanks kilka godzin po ogłoszeniu tej informacji przez ojca, opublikował filmik na Instagramie.

Syn Hanksa i Wilson dał znać fanom, co aktualnie dzieje się z jego rodzicami, u których wykryto koronawirusa . 29-latek na nagraniu, które można obejrzeć w mediach społecznościowych, nie ukrywał swoich emocji. – Jak się macie? Tak, to prawda. Moi rodzice złapali koronawirusa. Szaleństwo – zaczął Chet. – Oboje przebywają w Australii, bo mój tata kręcił tam film – dodał.

Tom Hanks i Rita Wilson - koronawirus

Syn sławnej pary podziękował za dobre słowa fanom i życzenia powrotu do zdrowia. – Myślę, że wszystko będzie dobrze, ale doceniam to, co piszecie. Proszę wszystkich: trzymajcie się i dbajcie o siebie. Przesyłam wam wiele miłości – tak Chet skończył swoje wideo.

"Co dalej? Musimy trzymać się procedur lekarskich. My, państwo Hanks, będziemy poddawani testom, obserwacji i odizolowani tak długo, ile wymaga tego bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Co możemy zrobić, jeśli nie brać życia dzień po dniu, co nie?" – zapytał gwiazdor, obiecując, że będzie dawać znać, jak rozwija się sytuacja.