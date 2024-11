Widzisz to na liczniku? Od razu dzwoń do elektrowni

Rachunki za prąd są jednym z tych wydatków, które potrafią nas niemile zaskoczyć. Rosnące ceny i coraz bardziej energochłonne urządzenia w domach sprawiają, że wielu z nas narzeka na wysokie opłaty. Ale co zrobić, gdy kwota na rachunku jest nieproporcjonalnie wysoka, nawet biorąc pod uwagę podwyżki? Odpowiedź może kryć się w liczniku energii. Czy Twój działa poprawnie? Warto to sprawdzić, wykonując prosty test.

Kiedy licznik może "oszukiwać"?

Licznik energii elektrycznej to kluczowy element systemu rozliczeń z dostawcą energii. W teorii ma on precyzyjnie mierzyć zużycie prądu, jednak w praktyce technologia może zawodzić i może on podawać błędne dane.

Na co zwrócić uwagę? Pierwszym sygnałem alarmowym powinien być niespodziewanie wysoki rachunek, który znacząco odbiega od wcześniejszych miesięcznych rozliczeń. Jeśli jesteś pewien, że w twoim domu nie przybyło energochłonnych urządzeń, czas sprawdzić, czy to nie licznik jest winowajcą.

Prosty test działania licznika

Na początku sprawdź stan techniczny licznika. Zacznij od wizualnej inspekcji urządzenia. Szukaj pęknięć, śladów korozji, czy innych uszkodzeń mechanicznych. Nawet drobne defekty mogą wpłynąć na sposób działania licznika. Jeśli zauważysz jakiekolwiek anomalie, natychmiast skontaktuj się z dostawcą energii i zgłoś konieczność sprawdzenia urządzenia.

Jeśli licznik wygląda na nienaruszony, wykonaj prosty test: Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w domu, także te w trybie czuwania (np. telewizor czy ładowarki).

Sprawdź, czy licznik nadal nalicza zużycie prądu.

Jeśli po wyłączeniu sprzętów licznik wciąż wyświetla wartości zużycia, może to oznaczać błąd w działaniu urządzenia. W takiej sytuacji niezwłocznie zgłoś sprawę do swojego dostawcy energii, który powinien przeprowadzić odczyt kontrolny. Jeśli pomiary potwierdzą błąd, masz prawo domagać się korekty rachunku.

Zawodna technologia

Problemy z dokładnością liczników nie są nowością. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Amsterdamie, opublikowane w renomowanym czasopiśmie IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine, wykazały, że liczniki wyprodukowane między 2004 a 2014 rokiem mogą być szczególnie podatne na błędy.

W eksperymencie przetestowano dziewięć modeli liczników. Aż pięć z nich pokazywało zawyżone zużycie energii, w jednym przypadku nawet o 582 proc. Co ciekawe, dwa z liczników zaniżały wartości, co również może być problemem – chociaż dla użytkownika wydaje się to korzystne, w przypadku kontroli może prowadzić do konieczności dopłaty.

Badacze zwrócili uwagę, że cyfrowe liczniki nie zawsze są przystosowane do współpracy z nowoczesnymi urządzeniami energooszczędnymi, co może powodować błędne odczyty.

