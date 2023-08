Nie występuje pod nazwiskiem ojca. Polacy dobrze go znają

Jej ojciec był muzykiem sesyjnym i współpracował m.in. z Andrzejem Korzyńskim, Marylą Rodowicz, Krystyną Prońko czy Andrzejem Zauchą. Niewiele osób wie, że to on nagrywał partie basu do ścieżki dźwiękowej "Akademii pana Kleksa" czy w kilku piosenkach na płycie "Franek Kimono". Jak sam przyznał w poświęconym córce programie "Uwaga! Kulisy sławy" - to on kupił jej pierwszą gitarę.