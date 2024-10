Ok, rozumiem

Robisz to pod prysznicem? Lekarz ostrzega

Dr Emma Qureshey podzieliła się w mediach społecznościowych kilkoma zasadami, których należy przestrzegać dla zachowania dobrego zdrowia intymnego. Jedną z nich było to, aby nie oddawać moczu pod prysznicem.

W mediach społecznościowych znajdziemy dziś wiele informacji na tematy związane zarówno ze zdrowiem psychicznym, jak i fizycznym. Jedną z osób, która dzieli się swoimi radami dotyczącymi utrzymania prawidłowego zdrowia jest dr Emma Qureshey, ginekolożka z Houston w Stanach Zjednoczonych. Lekarka prowadzi konto na TikToku.

Nigdy nie rób tego pod prysznicem

Dr Emma Qureshey zamieściła na swoim profilu na TikToku filmik, w którym podzieliła się kilkoma radami dotyczącymi utrzymania dobrego zdrowia intymnego. Jedna z nich jest związana z czynnością, którą wykonuje niestety pod prysznicem mnóstwo osób.

"Nigdy bym tego nie zrobiła" - napisała lekarka pod nagraniem, w którym powiedziała o oddawaniu moczu pod prysznicem.

Dlaczego może to szkodzić naszemu zdrowiu intymnemu? Jak wytłumaczyła dr Qureshey, oddawanie moczu pod prysznicem może osłabić dno miednicy - szczególnie wtedy, kiedy robimy to w pozycji stojącej. Może prowadzić także do sytuacji, w których dźwięk płynącej wody będzie wywoływał u nas nagłą potrzebę oddawania moczu.

Pozycja stojąca podczas oddawania moczu nie sprzyja również rozluźnieniu miednicy, co wiąże się z tym, że pęcherz nie opróżni się w pełni. Z czasem może to prowadzić do problemów z częstszym oddawaniem moczu, jak i brakiem kontroli nad tą czynnością.

Lekarz o leczeniu infekcji pochwy

Dr Emma Qureshey podkreśliła także, że wiele kobiet popełnia błąd, próbując leczyć samodzielnie infekcje pochwy. Lekarka zwróciła uwagę w szczególności na domowe sposoby leczenia, takie jak stosowanie czosnku czy jogurtu. Jak zaznaczyła, tego typu metody nie są w żaden sposób skuteczne, a mogą jedynie pogorszyć stan zdrowia. W przypadku infekcji pochwy (i innych infekcji) należy skonsultować się z lekarzem.

