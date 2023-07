Rodziła jego dziecko. Wtedy wymsknęło mu się pytanie

Zabawną anegdotę z porodu przytacza również Aleksandra Tusk. - To była moja czwarta i ostatnia ciąża. Leżałam z mężem i młodszym synem na łóżku. Śmialiśmy się z jakiejś sytuacji, już nie pamiętam. I nagle coś strzeliło. Zapadła cisza – relacjonuje. - Już wiedziałam, co się święci. Wstałam, a ze mnie chlusnęło. Mąż z przerażeniem w oczach powiedział, że jeszcze nie czas, mamy ponad tydzień... Ja na to, że Grześ (czwarty synek) nie liczy czasu. W odpowiedzi usłyszałam, żebym się na krok nie ruszała, bo panele zachlapię - śmieje się. - Mąż poleciał do łazienki po dużą michę i mnie do niej wstawił - opowiada Aleksandra. - Dwie godziny później przywitaliśmy na świecie Grzesia.