Wiła się w bólach porodowych. Wtedy mąż zadał jej to pytanie

Nie brakowało jednak ambitnych, którzy chcieli zobaczyć wszystko. - Doskonale pamiętam, jak jeden z tatusiów zaczął pchać się z kamerą w okolice krocza żony. Zapytałam go wtedy, po co to nagrywa - opowiada w rozmowie z Wirtualną Polską pani Halina. - W odpowiedzi usłyszałam: "Żeby była pamiątka na przyszłość, że kiedyś będzie można to obejrzeć". Na co powiedziałam mu: "No pewnie, fajnie będzie to oglądać krocze rodzącej na rodzinnym spotkaniu przy kawce i cieście". Chyba zrozumiał aluzję, bo spuścił wzrok i wyłączył kamerę - relacjonuje pani Halina.