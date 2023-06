Pomaga Polkom rodzić w UK. Mówi, czym jest "poród na zdechłą żabę"

Pojawił się u mnie zespół stresu pourazowego, który często bywa mylony z depresją poporodową. U mnie objawami były flashbacki, wspomnienia, wizje, powroty myślami do sali szpitalnej i wyrazu twarzy położnej, który pojawiał mi się przed oczami. To były takie migawki sytuacji z porodówki. Potrafiło to do mnie wracać w najmniej spodziewanych momentach, np. kiedy pół roku po porodzie oglądałam z mężem film. Łzy mi napływały do oczu, płakałam bez powodu.