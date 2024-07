Rodzina pięcioraczków z Horyńca znów się przeprowadza. Mieli ważny powód

Życie rodziny Clarke w Tajlandii nie do końca wygląda tak, jak to sobie zapewne wyobrażali. Niedawno mama pięcioraczków z Horyńca zdradziła, że wspólnie z mężem stracili główne źródło dochodu, przez co rozważali nawet powrót do Polski. Zdaje się, że los rzuca im kolejne kłody pod nogi.