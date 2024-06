Rodzina Clarke zamyka pewien etap. "To już jest koniec"

Pani Dominika urodziła się w Warszawie, ale wychowywała się w Zielonej-Górze. Wakacje spędzała u dziadków, którzy mieszkali w Horyńcu-Zdroju, niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Kiedy dorosła, wyjechała do Anglii. Marzyła o tym, żeby poślubić Anglika. Tak też się stało.

Po narodzinach bliźniaków przeprowadzili się do Polski. Zamieszkali w niewielkiej wiosce Puchacze, znajdującej się w gminie Horyniec-Zdrój. W Polsce na świat przyszły kolejne bliźniaki — Charlotte i Alexander. Niedługo później do rodziny Clarke dołączyła Grace.

Para aktywnie udziela się na Instagramie, gdzie śledzi ich ponad 132 tys. osób. To niejedyne miejsce, w jakim można zobaczyć, co dzieje się u pięcioraczków. Rodzina bierze udział w cyklu "Pełna Chata" emitowanym na antenie Dzień Dobry TVN. W jednym z ostatnio opublikowanych postów ogłosili, że 22 czerwca stacja wyemituje ostatni odcinek z ich udziałem. "To już jest koniec" - poinformowali.