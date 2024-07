To koniec ich bajkowego życia w Tajlandii? Rozważają powrót do Polski

Państwo Clarke, wspólnie z jedenaściorgiem dzieci, postanowili postawić wszystko na jedną kartę, wyprowadzając się do Tajlandii, gdzie osiedlili się na wyspie Koh Lanta. Nie spodziewali się jednak, że koszty utrzymania całej rodziny w tym kraju będą aż tak wysokie. Ich sytuacji nie poprawia fakt, że właśnie stracili swoje główne źródło dochodu. Czy już wkrótce wrócą do Polski? Sprawa okazuje się być dużo bardziej skomplikowana.

Życie na tropikalnej wyspie miało być spełnieniem ich marzeń. W końcu co mogło pójść nie tak? Los jednak szybko zweryfikował ich plany. Rodzina Clarke właśnie poinformowała, że mierzy się ze sporymi kłopotami finansowymi.

Polka nie ukrywa, że wspólnie z mężem mają jeszcze oszczędności, jednak środki te szybko się kurczą. W końcu miesięczne utrzymanie całej rodziny w Tajlandii kosztuje ich ok. 40 tys. zł.

Państwo Clarke zdradzili swoim fanom na TikToku, że sytuacja, w której się znaleźli, jest dla nich bardzo niekomfortowa. Poważnie myślą nawet o powrocie do kraju, choć ta decyzja również wiązałaby się z ogromnymi kosztami. Jak w jednym ze swoich filmików wyznała mama jedenaściorga dzieci, podróż całej rodziny do Tajlandii wyniosła ich ok. 54 tys. zł.