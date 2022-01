Rodzina Schneiderów od pięciu lat mieszka w Zielonym Powozie. Na zimę rozbili obozowisko w Wielkopolsce

Daniel pracował dla dużej firmy elektronicznej w Berlinie. Jego żona, Babsi, prowadziła niewielki hotel. Dzieci - Sarah i Julian - chodziły do szkoły. Wiele lat temu obiecali sobie, że powiedzą "dość", gdy nie będą w stanie pójść do pracy z uśmiechem na ustach. Tak też się stało. Obietnicy dotrzymali, ale daleko było im do "rzucenia wszystkiego i wyjechania w Bieszczady". Przygotowania do życia w podróży i bliskości z naturą rozpoczęli 10 lat wcześniej. Na ostateczny krok zdecydowali się, gdy dzieci zakończyły obowiązkową edukację.