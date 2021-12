Polka projektuje dla księżnej Kate i Meghan Markle. "To również ciężka praca fizyczna"

Spektakularnym doświadczeniem było tworzenie kapeluszy do kolekcji Valentino – takich z tysięcy piór, w kształcie meduzy. Nad tym projektem siedziałyśmy od rana do nocy, zdarzało się, że przychodziłyśmy do pracowni jednego dnia rano, a wracałyśmy do domu kolejnego dnia po południu, bez spania. Najpierw trzeba było wykonać bazę takiego kapelusza, do której następnie przyczepiałyśmy strusie pióra. Przy czym ten efekt bardzo długich, powiewających piór trzeba było osiągnąć, dzieląc normalne pióra na pojedyncze, ciut grubsze od włosa elementy i sklejać je oraz zszywać ręcznie, by stworzyć jedną linię. W każdym kapeluszu były ich tysiące.