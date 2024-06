Nigdy nie poznał siostry. Mama Szczęsnego opowiedziała, co się stało

W kwietniu 1987 roku, niemal dokładnie trzy lata przed narodzeniem Wojciecha Szczęsnego, w jego rodzinie doszło do wielkiej tragedii. Na półtoraroczną wówczas Natalię, siostrę piłkarza, przewrócił się metalowy trzepak. Dziewczynka zmarła.

Karetka szybko przyjechała na miejsce i mała Natalia zaraz znalazła się w szpitalu. Niestety doznała poważnych obrażeń mózgu i czaszki, a także licznych złamań. Zmarła 11 kwietnia - dwa dni po tym, jak znalazła się w placówce, mimo że lekarze robili wszystko, co w ich mocy, aby uratować dziecko.

