Została surogatką córki. Briar stawia już swoje pierwsze kroki!

Losy Briar, Breanny i Julie śledzi ponad 174 tysiące instagramowych obserwatorów

Mama malucha postanowiła kontynuować prowadzenie profilu na Instagramie, gdzie chętnie wrzuca zdjęcia i nagrania wideo ze swoją cudowną córką. Briar skończyła roczek i widać, że jest wyjątkowo pogodnym dzieckiem. Panie zaczęły też działać na TikToku, gdzie wspólnym wygłupom nie ma końca. Breanny pragnie normalizować temat surogactwa i metody in vitro. Jej rodzina jest doskonałym przykładem na to, że rodzina może uzyskać szczęście, kiedy matka natura nieco zawodzi. Rozwój dziewczynki przebiega w normalny sposób - niedawno stawiała nawet swoje pierwsze kroki! Breanny wyznaje, że jest dozgonnie wdzięczna swojej mamie za ten cud. Kobieta wraz z mężem i córką spędzają całe dnie na poznawaniu siebie. Razem podróżują, odkrywając nowe miejsca, razem wspominają swoją drogę do rodzicielstwa.