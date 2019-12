WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 Roksana Węgiel oprac. Katarzyna Dobrzyńska 16-12-2019 (17:51) Roksana Węgiel pozuje przy choince. Uwagę zwraca jej naszyjnik Roksana Węgiel opublikowała swoje zdjęcie przy choince. Zdradziła fanom, jakie robi postępy w nauce oraz pokazała swoją stylizację. Uwagę przykuł jej naszyjnik, który przypomina różaniec. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Roksana Węgiel o swojej edukacji (ONS.pl) Roksana Węgiel wielokrotnie już odpowiadała o tym, jak łączy szkołę ze swoją pasją do śpiewania. Wielu twierdziło, że jest za młoda na robienie kariery, ona sama jednak mówi, że świetnie daje sobie radę. Zdradziła, że rodzice trzymają rękę na pulsie i planują jej dzień tak, aby mogła realizować się w obu tych dziedzinach. Artystka jakiś czas temu zdradziła, że zdecydowała się na kurs językowy. Roksana Węgiel o swojej edukacji W swoim ostatnim poście na Instagramie Węgiel zdradziła, jakie postępy udało się jej osiągnąć. "Czuję, że przez te pół roku zrobiłam duży progres, jeśli chodzi o mój angielski. A czy wy uczycie się jakichś innych języków? Pozdrowienia z trasy do Wilna, gdzie będę nagrywała kolejne kolędy. Buziaczki" – napisała w opisie pod zdjęciem. Roksana Węgiel – naszyjnik W komentarzach, oprócz odpowiedzi na pytanie młodej celebrytki, pojawiło się też wiele uwag co do jej stylizacji. Piosenkarka postawiła na czarny golf oraz najmodniejsze nakrycie głowy w tym sezonie, czyli kaszkiet. Całość uzupełniła naszyjnikiem, który swoim kształtem i długością do złudzenia przypomina różaniec. A wy co myślicie o stylizacji Roksany Węgiel? Zobacz także: Siłaczki odc. 1. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne