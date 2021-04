Roksana Węgiel współczuje Rafałowi Brzozowskiemu. Uważa, że jego sytuacja jest wyjątkowo trudna

Występ na konkursie Eurowizji to marzenie niemal każdego wokalisty. Festiwal jest oglądany przez miliony widzów na całym świecie i może dać przepustkę do międzynarodowej kariery. Nic dziwnego, że wybór lokalnego reprezentanta, zawsze budzi wiele kontrowersji. To co spotkało Rafała Brzozowskiego, nie miało jednak miejsca nigdy wcześniej.