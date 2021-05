Roksana Węgiel zamieściła w sieci śmiałe zdjęcie. Nie wszystkim przypadło do gustu

Węgiel w 2018 roku została zwyciężczynią pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Tym samym stała się przedstawicielką Polski w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci i odniosła spektakularny sukces. Z piosenką "Anyone I Want to Be" zajęła pierwsze miejsce i niemal natychmiast zaangażowała się w kolejne projekty muzyczne.