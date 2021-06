Roksana Węgiel zaszalała u fryzjera. Wybrała bardzo nietypowy kolor

Cudowne dziecko

Wokalistka miała tylko 13 lat, gdy stanęła na scenie "The Voice Kids". Już wtedy wróżono jej wielką karierę. Po wygranej w show zaczęły spływać zawodowe propozycje. Niedawno gwiazdka wyznała, że w pewnym momencie poczuła się przytłoczona i przechodziła kryzys. - Był taki moment, w którym poczułam, że już nie daję rady. Wokół słyszałam tylko nierealne do spełnienia oczekiwania, dostawałam kolejne zlecenia. Serio, mam poczucie, że niejedna dorosła osoba już by tego nie pociągnęła. Pracowałam bardzo dużo. Przecież nie jestem robotem. Na szczęście rodzice byli przy mnie i widzieli, co się ze mną dzieje. Oni zawsze mnie wspierają - mówiła Roksana Węgiel w rozmowie z Party.