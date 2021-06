Ta modelka jest ideałem piękna według naukowców. I wcale nie nosi rozmiaru "S"

Boska proporcja

Złoty podział czyli boska proporcja ma miejsce wtedy, gdy dany odcinek zostaje podzielony na dwie części w taki sposób, by stosunek dłuższej do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej. Według starożytnych uczonych każdy element spełniający powyższe kryteria będzie wydawał się piękny. Niezależnie od tego, czy stworzyła go natura, czy człowiek. Od wieków stosowano tę zasadę w szeroko pojętej sztuce, malarstwie, architekturze.