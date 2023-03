"Rolnicy. Podlasie": Walek nie mógł się pohamować. Tak podsumował Gienka

Program "Rolnicy. Podlasie" przyciąga przed telewizory duże grono widzów. Reality show pokazuje, z jakimi wyzwaniami na co dzień mierzą się mieszkańcy podlaskich wsi. Ostatnio pewne wyzwanie miał przed sobą Gienek z Plutycz, który zdecydował się poprosić innego rolnika o pomoc. Ten, choć ochoczo zabrał się do działania, skorzystał z okazji, aby dopiec koledze.

W trakcie dość silnej wichury w domu Gienka stłukła się szyba. Mieszkaniec Plutycz postanowił poprosić o pomoc Waldka, aby uporać się z tym dość naglącym problemem. Do wymiany była cała okienna rama.

W odcinku "Rolników..." mieliśmy okazję zobaczyć, jak przebiega wymiana takiego okna, a także posłuchać dialogu, który nawiązał się pomiędzy panami. Zdemontowana okienna rama została przewieziona na podwórko Waldka. Następnie konieczne było oczyszczenie ramy, w celu pozbycia się starego kitu. W tym momencie Waldek spytał się Gienka, co trzeba wlać do zbiornika.

Dalsze prace naprawcze wyglądały następująco: Walek montował nową szybę, a Gienek podawał znajomemu gwoździe. Działania zakończyły się sukcesem - odnowione okno było gotowe do montażu. Na sam koniec Walek nie był w stanie powstrzymać się przed nieco kąśliwym stwierdzeniem.

