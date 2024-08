Rolniczka pozowała na plaży. Wyglądała obłędnie

Półmetek wakacji za nami. Gdzie wypoczywają polskie gwiazdy? Wśród wakacyjnych kierunków rządzi południe Europy. Do Chorwacji wybrała się teraz Paulina Krupińska , w Grecji wypoczywały m.in. Katarzyna Cichopek , Anna Markowska , Julia Tychoniewicz i Joanna Kuberska, a w Hiszpanii - Julia Wieniawa i Aneta Kręglicka .

Krótki model bez ramiączek (ale za to z uroczymi falbankami) to alternatywa dla plażowej narzutki. Można nosić ją w połączeniu ze strojem kąpielowym. Najjaśniejsza z palety barw doskonale podkreśliła opaleniznę. "Królowa pieczarek" wyglądała obłędnie!

