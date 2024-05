Strój rolniczki to strzał w dziesiątkę na komunię. Bije na głowę sukienkę

Gdzie szukać modowych inspiracji? Okazuje się, że przyda nam się w tym celu konto na Instagramie, gdzie influencerki często publikują zdjęcia swoich starannie przemyślanych looków. Ostatnio Kamila Boś pochwaliła się w sieci strojem, który jej zdaniem idealnie sprawdziłby się na komunii i my w pełni się pod tym podpisujemy.

Rolnika pokazała się obserwatorom na Instagramie w kremowym komplecie, który jak sama przyznała, świetnie wpisałby się w komunijny dresscode. Zestaw składa się bowiem z spodni wide leg z wysokim stanem, do których Boś dobrała supermodną w tym sezonie kamizelkę. To właśnie ona gra w tym przypadku pierwsze skrzypce. Wyróżnia ją bowiem trójwymiarowa róża, która w prosty sposób podkręca jej look.