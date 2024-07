Rolniczka rzadko pokazuje dzieci. Zdradziła, z czego to wynika

Justyna i Łukasz Maciorowscy to jedni z bohaterów programu "Rolnicy. Podlasie". Para od wielu lat jest małżeństwem, wspólnie wychowuje również czwórkę dzieci - trzech synów: Dawida, Wojtka i Stasia, a także córkę Annę.

Ostatnio rolniczka udzieliła wywiadu serwisowi Party i zdecydowała się powiedzieć, jak wraz z mężem wychowuje pociechy. Justyna Maciorowska nie ukrywa, że jej dzieci bardzo by chciały częściej pojawiać się w mediach społecznościowych, lecz wolałaby, aby ta decyzja była bardziej świadoma.

