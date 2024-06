Tyle płaci pracownikom rolniczka z Podlasia. Padły kwoty

Justyna i Łukasz Maciorowscy to jedni z najbardziej lubianych bohaterów serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Ich autentyczność szybko zdobyła serca widzów programu. Oboje prowadzą na co dzień gospodarstwo z hodowlą bydła i z pewnością nie narzekają na brak pracy. Z tego też względu potrzebują wielu rąk do pomocy. W nowym wywiadzie zdradzili, ile można u nich zarobić.