Rolniczka z Podlasia szuka pracownika. Tyle chce mu zapłacić

Justyna Maciorowska i jej mąż Łukasz, szybko zdobyli sympatię telewidzów dzięki swojej autentyczności. Oboje prowadzą gospodarstwo z hodowlą bydła, co wiąże się z wieloma obowiązkami, którymi nie są w stanie samodzielnie podołać. Nic dziwnego, że bohaterka programu "Rolnicy. Podlasie" postanowiła znaleźć nowego pracownika.

Kobieta opublikowała na Facebooku link do ogłoszenia o pracę, które umieściła na jednym z popularnych portali. Można się z niego dowiedzieć, że Maciorowska oferuje przyszłemu pracownikowi umowę o pracę oraz zakwaterowanie w mieszkaniu pracowniczym.

Na jaką wypłatę może liczyć osoba, która dostanie u niej pracę? Rolniczka podała w ogłoszeniu "widełki" wynagrodzenia sięgające od 4 500 do 8 000 zł brutto miesięcznie.

Okazało się, że pracownicy zakwaterowani są tuż obok jej gospodarstwa. Dwupoziomowe lokum ma aż 120 metrów kwadratowych. Na parterze znajdują się schody prowadzące na wyższą kondygnację, a w korytarzu można dostrzec pralkę obok drzwi do łazienki. Rolniczka zapewnia także pracownikom dostęp do internetu oraz telewizji.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!