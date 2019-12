WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Romain Zago chwali się nową dziewczyną. Joanna Krupa i Carolina Delgado są jak dwie krople wody Joanna Krupa i Romain Zago rozwiedli się po zaledwie 4 latach małżeństwa, w 2017 r. Podzczas gdy modelka cieszy się macierzyństwem, jej były mąż pokazuje zdjęcie z beztroskiego wyjazdu w góry z nową ukochaną. Co ciekawe, Carolina Delegat wygląda jak jej kopia. "Romain nie chciał rozmawiać o przyczynach swoich decyzji. Ani o terapii małżeńskiej, którą proponowałam. Powiedział: 'Koniec" i to było wszystko, co od niego usłyszałam' " - mówiła po rozstaniu Joanna Krupa. Potem były jej mąż żałował rozstania i chciał zawalczyć o ukochaną, ale było już za późno. Modelka szybko ułożyła sobie życie z innym mężczyzną. Ona i Douglas Nunes są małżeństwem od 2018 r., a niedawno zostali rodzicami. Romainowi zajęło trochę więcej czasu, żeby dojść do siebie po rozstaniu. Ale też odnalazł pocieszenie, w ramionach pięknej Caroliny Delgado, trenerki fitness. Rozkochała go w sobie w Walentynki. 2018 r. Od tamtej pory są nierozłączni. Teraz Zago pokazał ich wspólne zdjęcie z wyjazdu na narty. Carolina Delegado i Roiman Zago Carolina Delgado do złudzenia przypomina Joannę Krupę. Tak jak ona ma długie blond włosy, piękna figurę i szczery uśmiech. Patrząc na zdjęcie, można odnieść wrażenie, że nawet temperament ma podobny do modelki. Wygląda na bardzo żywiołową i spontaniczną dziewczynę. Czyżby Romain tak tęsknił za byłą żoną, że podświadomie szukał jej kopii?