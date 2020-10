Barbara Giertych. Żona zatrzymanego adwokata stoi za nim murem

– On nie wie, o co chodzi, nie ma pojęcia o stawianych mu zarzutach. Mamy do czynienia z policją polityczną. Oni mogą szukać czegokolwiek będą chcieli, takie, jakie będą mieli zlecenie – powiedziała po zatrzymaniu męża Barbara Giertych. Na Twitterze informuje na bieżąco, co się z nim dzieje. Te doniesienia są niepokojące.