Maria Giertych odpowiedziała na wpis Bartosza Arłukowicza. "Jesteś bardzo dzielną dziewczyną"

Od pojawienia się owego wpisu adwokata, nie ma z nim kontaktu. Zemdlał, przebywając w toalecie w towarzystwie funkcjonariusza CBA. Tego dowiedzieliśmy się z wiadomości jego córki, Marii. "Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi 'nie' na pytanie funkcjonariuszy o to, czy ma myśli samobójcze, wybuchli oni śmiechem. Nie chcę myśleć, co się stało" – pisała załamana. Potem pojechała za ojcem do szpitala i nie odstępowała go na krok.