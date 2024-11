"Zalotnicy byli mi potrzebni, żebym nie zapomniała, że jestem kobietą. Ale... tiu, tiu, tiu, potem drzwi, do widzenia i spać" - pisała w autobiografii Hanka Bielicka. Aktorka nieraz mówiła o tym, że często staje się obiektem westchnień żonatych panów.

Gwiazda zarażała swoim uśmiechem, jednak w życiu prywatnym wiele razy zawiodła się na ludziach, z którymi wiązała przyszłość. Jeszcze jako młoda, stawiająca pierwsze kroki w zawodzie aktorka, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego. Mężczyzna przez cały czas trwania związku zdradzał Bielicką. "Myślę, że zdradził mnie już na trzeci dzień po ślubie. Jak wypił, to chodził na baby, wiedziałam o tym" - napisała aktorka w swojej autobiografii.

Jerzy Baranowski, który zawrócił Hance Bielickiej w głowie, był żonaty. O ich romansie wspomniał przyjaciel i biograf gwiazdy, Zbigniew Korpolewski. To z jego publikacji "Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu" dowiadujemy się, że w życiu gwiazdy liczył się wyłącznie jeden mężczyzna. I choć jego nazwisko nie zostało podane, łatwo się domyślić, że chodzi właśnie o satyryka Baranowskiego.

Baranowski nie porzucił żony dla Bielickiej, co aktorka bardzo przeżyła. Kiedy wyszło na jaw, że satyryk odszedł od żony do kolejnej kochanki, która zaszła z nim w ciążę, Hanka Bielicka targnęła się na swoje życie. Na całe szczęście nieskutecznie.

