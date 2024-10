W Holandii rozwinęła skrzydła. Po powrocie do kraju straciła męża

Eugenia Herman była bardzo skrytą postacią. W prasie pojawiały się doniesienia, że gwiazda wzięła pierwszy ślub jeszcze na studiach. Drugim poważnym mężczyzną w jej życiu, któremu powiedziała "tak", był Wacław Laskowski, dyrektor Warszawskiej Fabryki Motocykli. To właśnie dla drugiego męża aktorka podjęła decyzję o wyprowadzce z Warszawy do Amsterdamu.

Jak podkreśliła, praca nauczycielki bardzo jej odpowiadała i to właśnie w Holandii rozwinęła skrzydła. Jednak z wyjazdem za granicę wiążą się trudne wspomnienia.

