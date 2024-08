Odeszła 33 lata temu. Żyła w otwartym małżeństwie

Gwiazda miała za sobą liczne romanse, których dopuszczała się, będąc w związku małżeńskim, i to za zgodą męża. Jędrusik zmarła 7 sierpnia 1991 roku. Oficjalnie mówi się, że powodem była astma oskrzelowa wywołanej przez sierść kota. Pogotowie nie zdążyło dojechać na czas. Aleksandra Wierzbicka, opiekująca się aktorką przyszywana córka, twierdzi jednak, że bardziej prawdopodobną przyczyną odejścia Jędrusik była niewydolność układu krążeniowego .

Kalina Jędrusik oraz Stanisław Dygat pobrali się w 1954 roku. Mężczyzna był starszy od aktorki o 16 lat. Para pozwoliła sobie na życie w otwartym związku, co wzbudzało mieszane reakcje. Mimo plotek i kontrowersji małżeństwo przetrwało 24 lata. Dygat zmarł w 1978 roku. "Śpisz dzisiaj ze mną czy z kochankiem?" - miał mówić do żony Stanisław.

W trakcie małżeństwa Jędrusik miała się dopuszczać licznych skoków w bok. Wśród jej kochanków wymienia się m.in. operatora filmowego, przyjaciela Dygata, Wiesława Rutowicza, Wojciecha Gąssowskiego, Tadeusza Plucińskiego czy Władysława Kowalskiego. Na liście, oprócz artystów, znalazł się też tyczkarz Włodzimierz Sokołowski. Osoby postronne zastanawiały się nad sensem związku aktorki i Dygata. A co o nim mówiła sama Jędrusik?

